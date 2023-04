Champions: Spalletti, domani match di stelle, vogliamo vincere

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - "Non so se siamo già nella storia.

Domani sera è una partita di Champions League di stelle, che giochiamo per quel livello sapendo che esserci dentro è già importante. Noi vogliamo andare avanti e giochiamo per vincerla senza fare troppi calcoli ma mantenendo l'equilibrio. Poi si vedrà dove arriviamo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan per cercare il pass alla semifinale invertendo l'1-0 subito a San Siro.

"Pensare a ciò che hai fatto - ha detto - vuol dire pensare di non poter fare di più. Invece domani sera non pensiamo ai rischi perché sappiamo di rischiare solo la felicità infinita".

