Champions: Pioli, vincerà chi sfrutta di più le occasioni

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Entrambe le squadre sono riuscite a mettere in difficoltà l'avversario, vincerà chi sfrutta di più le occasioni". Dalla pancia del 'Maradona', Stefano Pioli ne fa una questione di testa: "Sarà importante approcciare bene la gara, all'andata il Napoli è partito meglio di noi. E questo ci deve essere di insegnamento".

Il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma domani sera vedrà delle modifiche tattiche rispetto alle due precedenti gare del mese di aprile: "Si tratta della terza sfida in pochi giorni, già in coppa il Napoli ha cambiato qualcosa rispetto alla gara di campionato, sia nell'atteggiamento difensivo che in quello offensivo. Domani potrebbe cambiare ancora qualcosa, tanto nelle posizioni quanto negli interpreti".

(ANSA).