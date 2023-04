Champions: Kjaer, giochiamo a calcio per queste emozioni

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le parole di Simon Kjaer, tra i più esperti a livello di competizioni internazionali, servono a caricare i giovani nella rosa del Milan.Alla vigilia della sfida al Napoli spiega: "Ai miei compagni dico che non sappiamo quando potremo vivere altre serate così. Sono momenti che restano per tutta la vita, nel bene e nel male. L'altra sera a San Siro ho vissuto una delle esperienze più belle della mia carriera. Ma è per queste emozioni che giochiamo a calcio. Tre anni fa, all'inizio del nostro percorso, se ci avessero detto che saremmo arrivati fin qui, ci avremmo messo la firma". (ANSA).