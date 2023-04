Argentina è pronta a ospitare i Mondiali under 20

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 APR - In attesa dell'annuncio ufficiale della Fifa che le attribuirà l'organizzazione, l'Argentina è pronta a ospitare i Mondiali di calcio Under 20, dopo la rinuncia dell'Indonesia a cui la manifestazione era stata assegnata. Lo ha detto oggi a Buenos Aires il presidente delle Federcalcio argentina (Afa), Claudio Tapia, in una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia, Sergio Massa.

"L'Argentina è pronta per ospitare il Mondiale", ha dichiarato il ministro Massa dopo aver firmato una serie di documenti che formalizzano l'assenso e il finanziamento da parte del governo argentino dell'evento. Ora manca solo l'ufficializzazione da parte della Fifa, ma secondo Tapia dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore. (ANSA).