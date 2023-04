Serie A: Roma-Udinese

In campo alle 20.45 Roma-Udinese

"La gara con la Roma è una partita che non ha bisogno di tanti stimoli, davanti all'Olimpico pieno, con tre punti importanti in palio, le motivazioni arrivano da sole.

Non ho nessun dubbio che i miei ragazzi non arrivino carichi, con personalità, coraggio, giocando a viso aperto": lo ha affermato Andrea Sottil, a Udinese Tv, alla vigilia della trasferta nella Capitale. Il tecnico dei friulani ha parlato poi di due giocatori chiave del centrocampo bianconero: "Il 'Tucu' Pereyra è fondamentale, per esperienza tatticismo, qualità e invenzione. Soprattutto, essendo il nostro capitano, per la sua leadership. La sua assenza pesa sempre. Anche Samardzic sta crescendo molto, ma deve migliorare ancora tanto nei duelli e nei contrasti, nell'essere più continuo all'interno della gara".

Quanto agli avversari, l'allenatore bianconero ha svelato di aspettarsi, "una Roma carichissima: Mourinho è un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma è solida, pratica con all'interno grandi giocatori. Prende pochi gol e sfrutta bene i contropiede".

Sottil non si fa illusioni che l'assenza di Dybala e quella possibile di Abraham possa facilitare il compito: "Sono giocatori importanti, ma la Roma dispone di una rosa di altissimo livello, attaccanti come El Shaarawy e Belotti sono all'altezza per sostituirli".