Serie A: Roma da Champions stende l'Udinese

La Roma dimentica in fretta il ko di Rotterdam e vince 3-0 contro l'Udinese. La cronaca

Un successo che lancia i giallorossi a più cinque dall'Inter, confermando il piazzamento Champions in una giornata che ha visto pareggiare il Milan e perdere Juventus e nerazzurri. Intanto Mourinho, rispetto a giovedì, sceglie di risparmiare i due esterni (Zalewski e Spinazzola) per dare spazio a Celik ed El Shaarawy con Bove in mezzo al campo insieme a Cristante. Davanti, invece, c'è Belotti, con Abraham e Solbakken in panchina dopo un recupero lampo, considerate le rispettive lussazioni alla spalla. Ma le attenzioni dell'Olimpico, ancora sold out, sono tutte per Pellegrini, alla sua centesima presenza da capitano in giallorosso.

"Nel bene o nel male…il capitano rimane tale" si legge nello striscione in Curva Sud prima del fischio d'inizio dopo il rigore sbagliato dal 7 giallorosso a Rotterdam contro il Feyenoord. Un'occasione che si presenta anche stasera all'Olimpico dopo mezz'ora di gioco con il fallo di mano di Pereyra in area di rigore su colpo di testa di Belotti e Giua che ha bisogno del Var per assegnare il tiro dagli undici metri. Sul pallone, però, non va Pellegrini, ma Cristante, che poco prima era rimasto coinvolto in uno scontro di gioco con Success che ha costretto i due giocatori a fasciare le rispettive teste. Il risultato, rispetto all'Olanda, è lo stesso, perché come Pellegrini tre giorni fa anche il 4 giallorosso prende il palo. La differenza la fa il rimbalzo, stasera sui piedi di Bove per il tap in dell'1-0. E così finisce il primo tempo nonostante la Roma abbia anche un'altra occasione con Pellegrini che, prima di rientrare negli spogliatoi, trova solo Silvestri tra lui e il gol su calcio di punizione. Una gioia rimandata di appena 10 minuti perché nella ripresa la Roma trova il 2-0 grazie a una giocata di Belotti che libera Pellegrini che davanti a Silvestri non sbaglia, siglando il raddoppio. L'esultanza è una liberazione con il gesto del cuore verso la Curva Sud e la corsa ad abbracciare Mourinho. Una rete che è la prima su azione in questo campionato e appena la seconda del 2023, dopo quella su rigore segnata contro il Bologna nel primo match del nuovo anno. Dal 2-0 al triplice fischio, poi, la Roma, fa quello che le riesce meglio: controllare il risultato, anche quando Giua assegna un rigore all'Udinese per un fallo con la mano di Mancini, ma che Rui Patricio para su Pereyra. Prima del gong c'è spazio anche per il tris di Abraham, entrato poco prima per il Gallo. Con la gara di stasera, dunque, sono nove i clean sheet nel 2023 in campionato, sette dei quali in casa dove dove l'unica sconfitta resta quella con il Sassuolo. Adesso la testa può andare alla gara di ritorno di giovedì con il Feyenoord con la Roma spera di recuperare Dybala per andare in semifinale. Per riuscirci serviranno due gol di scarto, ma i segnali arrivati da Pellegrini e Abraham sono già delle buone notizie.