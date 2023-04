Lacrime di Fagioli in panchina,Allegri "perso non per colpa sua"

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Le lacrime in panchina di Nicolò Fagioli, sostituito poco dopo un errore che ha favorito la rete del Sassuolo, "dimostrano che il ragazzo è responsabile - afferma ai microfoni di Dazn l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri -. Ma non abbiano perso a causa di quello sbaglio, quanto per la prestazione di tutti".

Fagioli ha sbagliato un rinvio in area e favorito così l'attaccante neroverde Defrel, che al 19' della ripresa ha battuto Perin. Due minuti dopo, Allegri ha sostituito il suo giocatore, inserendo Miretti. Appena sedutosi in panchina, Fagioli è scoppiato a piangere. (ANSA).