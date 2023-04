Juric, al Torino il decimo posto non basta

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "I ragazzi meritano altro rispetto ai fischi di oggi, ma al Toro è diverso: qui il decimo posto non basta, dobbiamo lavorare tutti di più e meglio": così il tecnico dei granata, Ivan Juric, dopo il pareggio contro la Salernitana.

"Le basi sono abbastanza buone per il prossimo anno, ci sono tanti ragazzi interessanti ma non siamo ancora una squadra che vuole il risultato a tutti i costi - aggiunge il tecnico croato - ma non è semplice ripartire dopo aver cambiato tantissimo come noi la scorsa estate". Sulla partita la sintesi di Juric è estrema: "Nel secondo tempo li abbiamo massacrati, meritavamo di vincere".

La Salernitana ha trovato il settimo risultato utile consecutivo: "Dobbiamo crescere ancora in mentalità, anche se è un buon punto perché il Toro è costruito per l'Europa - l'analisi di Paulo Sousa - e abbiamo fatto un altro passo verso la salvezza". La sua squadra ha sofferto la spinta di Radonjic: "Per difendere meglio, bisogna attaccare meglio - aggiunge il portoghese - e noi lo facciamo bene per qualche tratto di gara: dobbiamo diventare più consapevoli perché abbiamo le qualità per poterlo fare". (ANSA).