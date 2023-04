Fiorentina: Amrabat non convocato per l'Atalanta

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - Vincenzo Italiano non avrà a disposizione Sofyan Amrabat domani sera per la sfida al Franchi contro l'Atalanta. Alla vigilia del match il centrocampista viola, secondo quanto raccolto, ha accusato alcuni problemi di lombalgia che hanno portato l'allenatore della Fiorentina a non inserire il giocatore marocchino nella lista dei convocati.

(ANSA).