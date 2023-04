Dionisi, grande prova di squadra contro una Juve forte

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 APR - "Abbiamo giocato una eccellente partita, con una grande prova di squadra, tanti i nostri meriti perchè la Juve è forte. Siamo stati aggressivi, bravi a verticalizzare, commettendo alla fine degli errori nelle ultime scelte, ma non era facile". L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, sottolinea così i meriti della sua squadra che battendo i bianconeri sale al decimo posto con 40 punti.

Due parole su Consigli, decisivo su Rabiot, dopo una settimana difficile post Verona, e su Defrel entrato al posto di Pinamonti e autore della rete decisiva. "Sono molto contento per Consigli - afferma -. Defrel è un giocatore affidabile e mi fa piacere che quello di oggi sia stato il suo cinquantesimo gol in serie A" (ANSA).