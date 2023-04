Coppa Italia: l'Inter fa ricorso contro la squalifica di Lukaku

(ANSA) - MILANO, 16 APR - L'Inter ha presentato ricorso contro la squalifica comminata a Romelu Lukaku nell'andata della semifinale di Coppa Italia. L'attaccante belga era stato sanzionato con una giornata di stop in seguito al cartellino rosso per doppia ammonizione nella sfida con la Juventus: il secondo giallo era arrivato dopo l'esultanza del centravanti per il gol dell'1-1, giudicata provocatoria dall'arbitro Massa.

Lukaku, tuttavia, è la tesi del club milanese, non solo ha esultato allo stesso modo in altre gare sia prima che dopo quella con i bianconeri ma inoltre aveva anche risposto così agli insulti razzisti da parte della tifoseria juventina.

(ANSA).