Calcio: a Coverciano concluso corso per arbitri Us Acli

L'Us Acli e Aia di nuovo insieme a Coverciano. Si è conclusa oggi, presso il centro tecnico federale, il corso d'aggiornamento nazionale per gli arbitri Us Acli di calcio e futsal. Una tre giorni in collaborazione con Figc e Aia, iniziata venerdì con il raduno, la presentazione del corso e i saluti istituzionali del presidente nazionale Us Acli.

"E' un onore tornare a Coverciano, sono passati quattordici anni l'ultimo corso tenuto nella casa degli Azzurri. Era il 2009 e come Us Acli siamo cresciuti molto, soprattutto al fianco dell'Aia che dal 2018 ci accompagna anche nella cerimonia del Premio Bearzot con l'assegnazione del riconoscimento dedicato a Stefano Farina. Con il mondo arbitrale condividiamo tantissimi valori, tra cui quello del rispetto, fondante nel nostro concetto di sport per tutti" ha detto Lembo in video collegamento. Sono stati 22 i partecipanti al corso d'aggiornamento che nella giornata di ieri hanno visto alternare lezioni pratiche e teoriche, intervallate dalla visita al Museo di Coverciano. Poi i quiz finali e la loro correzione avvenuta nella giornata di oggi con la consegna degli attestati da parte di Antonio Meola e Luca Serangeli, rispettivamente vicepresidente vicario nazionale e vicepresidente nazionale Us Acli. A salutare i 22 arbitri partecipanti anche un ospite d'Onore: Carlo Pacifici, neo presidente dell'AIA, eletto oggi a Coverciano durante l'assemblea generale dell'associazione italiana degli arbitri. L'Us Acli è stata tra i primi a congratularsi e a fare gli auguri di buon lavoro a Pacifici.

