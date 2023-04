Allegri, brutta partita e sconfitta meritata

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 APR - "Abbiamo giocato una brutta partita. Male il primo tempo, qualcosa in più dopo il gol subito, ma forse troppo poco. E' una sconfitta meritata". Non cerca alibi, Massimiliano Allegri, dopo il ko a Reggio Emilia.

Scuro in volto, l'allenatore della Juve sottolinea senza giri di parole la sua delusione.

"Sapevamo che quello di oggi era un passaggio importante - ha proseguito - per fare un salto in avanti e tornare ad essere vincenti e competitivi. Invece la Lazio vincendo che ci ha superato nella 'nostra' classifica. E avevamo la possibilità di avvicinarci all'Atalanta nell' 'altra' classifica".

"Consci delle difficoltà che avremmo incontrato contro una squadra forte come quella del Sassuolo, dovevamo portarla a casa e invece abbiamo sbagliato - ha affermato ancora Allegri -.

Dobbiamo solo pensare a ciò che abbiamo sbagliato, vista che è la seconda sconfitta di seguito, e rimboccarci le maniche in vista della gara di giovedì con lo Sporting" (ANSA).