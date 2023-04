Calcio:Cori allo stadio,è pace tra tifosi Napoli e De Laurentiis

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Pace fatta tra i tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis. Dopo le pesanti contestazioni ricevute nel corso delle ultime partite dalle curve del 'Maradona', si è tenuto nel pomeriggio un incontro nell'hotel in cui alloggia la squadra prima delle partite, nel corso del quale i rappresentanti del tifo sono stati ricevuti dal presidente della società. Il primo riscontro di quanto è avvenuto si è avuto appena è cominciata la partita Napoli-Verona: nelle curve sono comparsi nuovamente striscioni in entrambe le curve e bandiere e i tifosi hanno cominciato a sostenere la squadra con i consueti cori.

Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un clima sereno ed è stato deciso di comune accordo di cominciare una reciprica collaborazione che riguarderà in futuro anche le coreografie. Il Calcio Napoli sarà vicino alle curve per la realizzazione di striscioni, bandiere, cartelli e tutto ciò che sarà necessario per colorare d'azzurro i vari settori dello stadio. Tale collaborazione, è stato deciso, comincerà a partire da martedì prossimo, in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Napoli e il Milan.

La contestazione dei tifosi aveva reso necessario assegnare una scorta di polizia a De Laurentiis il quale aveva ricevuto anche minacce.

Ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita con il Verona, Luciano Spalletti aveva fatto un appello ai tifosi affinché in un momento delicato della stagione riprendessero a sostenere la squadra per accompagnarla fino in fondo nelle sfide di campionato e di Champions League. (ANSA).