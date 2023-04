Calcio: Pioli, 'C'erano due rigori per il Milan'

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - Partita intensa sul campo. Ma Bologna-Milan non finisce lì. E' polemica nel dopo partita, quando va in scena il botta e risposta a distanza tra Stefano Pioli e Thiago Motta. "C'erano due rigori per noi. Gli episodi possono determinare il risultato finale e c'erano due rigori.

Onestamente: la dinamica del fallo di mano ti dice che è fallo di mano e il fatto che gli arbitri spesso non abbiano giocato fa sì che non lo capiscano. Secondo me lo fischi e vai al Var. Per me era rigore: poi se il Var corregge pazienza. Ma era rigore", attacca Pioli, tecnico del Milan. Risponde Motta, allenatore rossoblù: "Non scherziamo! Bisogna essere onesti. Se il contatto su Rebic è rigore allora chiudiamo il quaderno del calcio e andiamo a casa. E sulla mano di Lucumì alla fine, prima John tocca la palla con il corpo: a quel punto la mano dove deve mettersela? Non scherziamo, nessun rigore e pareggio giusto". Pioli difende poi squadra e scelte, nonostante la partenza ad handicap: "La partita l'abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in quel modo. Subire quel gol e quel tipo di approccio al nostro livello non ci sta. Poi la partita l'abbiamo controllata, ma non siamo stati così precisi e concreti nel finalizzare le occasioni create. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti. In campionato dispiace perdere questa opportunità". Anche Motta ha un rimpianto: "Il primo tempo: ci siamo abbassati troppo. Poi qualcosa abbiamo cambiato, siamo cresciuti, nel secondo tempo siamo stati in campo meglio e abbiamo alzato lo squadra e il recupero palla. Pareggio giusto e ambiente fantastico". (ANSA).