Calcio: Palladino, vittoria dedicata a Berlusconi e Galliani

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "È stata una partita incredibile, è una emozione indescrivibile. Venire qui e giocare contro questa Inter, che sta bene e che ci teneva a far bene, non era facile.

È una vittoria dedicata al dottor Galliani e al presidente Berlusconi". Lo ha detto l'allenatore del Monza Raffaele Palladino, intervistato da Sky dopo la vittoria contro l'Inter.

"Dopo il successo in Champions oggi loro avevano l'obiettivo di fare 3 punti, ma noi siamo stati molto attenti, equilibrati e bravi a sfruttare le ripartenze che abbiamo avuto. Vincere a San Siro è bellissimo, siamo entrati nella storia. Con Galliani parliamo spesso, ovviamente per lui non era una partita come le altre. Prima della partita faccio il discorso alla squadra, invece oggi ho voluto lo facesse lui e ci ha caricato davvero tanto". (ANSA).