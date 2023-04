Calcio: la Reggiana torna in Serie B

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Dopo due stagioni la Reggiana torna in Serie B. La squadra di Aimo Diana, battendo l'Olbia in trasferta, ha infatti vinto matematicamente il girone B della Serie C.

Ai granata vanno le congratulazioni del presidente di Lega Pro Matteo Marani: "Mi complimento con tutta la Reggiana, che festeggia con merito dopo una stagione sempre al vertice, e in particolare con il presidente Carmelo Salerno, nostro consigliere ed esempio di passione e competenza".

Decisivo il successo 2-1 ottenuto in trasferta sull'Olbia, da parte della squadra allenata da Aimo Diana, così come il contemporaneo pareggio in casa dell'Entella, bloccata sull'1-1 a Chiavari dalla Recanatese. I liguri, che pure erano in vantaggio negli scontri diretti con i granata e che solo due settimane fa erano balzati al primo posto scavalcando proprio una Reggiana fino a quel punto dominatrice del campionato. Ma la classifica è tornata a sorridere ai granata già una settimana fa, con il controsorpasso sull'Entella, e ora il discorso è stato chiuso con la vittoria in Sardegna che vale la promozione diretta.

Vantaggio di Cauz, pareggio sardo con Ragatzu e gol decisivo di Guiebre. Ininfluente, dunque, l'ultima giornata, per la Reggiana che può iniziare la festa, dopo esserci andata vicino un anno fa, quando sempre con Diana in panchina arrivò seconda e poi venne eliminata ai playoff promozione. La Reggiana era tornata in Serie B dopo 21 anni nel 2020, con Massimiliano Alvini in panchina, ma era subito retrocessa. Due anni dopo, ecco una nuova occasione per riprovare con maggiore fortuna. Dopo Catanzaro e Feralpi Salò, la terza promozione diretta dalla C alla B è quella della Reggiana. (ANSA).