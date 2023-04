Calcio: Monza; Paladino "con l'Inter vogliamo fare la partita"

(ANSA) - MONZA, 14 APR - Raffaele Palladino cercherà "la prestazione", domani sera a San Siro. Parole del tecnico del Monza, che minimizza sui 6 punti nelle ultime 7 partite, in cui tra l'altro la squadra ha sempre preso gol: "Ma rispetto a prima stiamo giocando anche meglio e la squadra lo percepisce.

Rispetto ai risultati, non voglio parlare di sfortuna, semmai di qualche errore individuale di troppo. E in serie A li paghi. Le prestazioni sono in crescita, ma lo è anche la maturità di squadra. Il nostro baricentro con l'Inter sarà quello di una squadra che vuole fare la partita e dovremo sfruttare i punti deboli che ogni squadra ha". (ANSA).