Juventus: Szczesny, un po' di paura ma è tutto a posto

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Ho avuto un po' di ansia e paura perché è una cosa che non mi è mai successa e non riuscivo a respirare, ma ho fatto i controlli ed è tutto a posto": l'estremo difensore della Juventus Szczesny si è presentato davanti alle telecamere nel post-partita e ha tranquillizzato tutti dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona. "Avevo visto meglio Perin in allenamento e volevo farlo giocare - il siparietto con il secondo portiere a Sky - ed è un ragazzo d'oro, anche se sulla doppia parata gliel'hanno tirata addosso (ride, ndr)". (ANSA).