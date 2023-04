Calcio: Roma a un passo da Aouar, visite già svolte

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Roma accelera per regalare a Mourinho il primo colpo della campagna estiva di calciomercato.

Il giorno di Pasquetta Houssem Aouar, giocatore del Lione e della nazionale algerina, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è stato al Campus BioMedico di Roma per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il club giallorosso. Un modo per scavalcare la concorrenza (sul centrocapista c'era anche il Napoli) e portare nella Capitale il giocatore franco-algerino. Un blitz in piena regola quello di Aouar, ripartito la sera stessa di Pasquetta per la Francia dove concluderà la stagione, mentre attenderà la fumata bianca definitiva per la quale si aspetta solo di limare i dettagli.

(ANSA).