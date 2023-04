Mourinho, noi non i più forti ma con Feyenoord possiamo vincere

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Noi non siamo la squadra più forte d'Italia né dell'Europa League, ma domani possiamo vincere.

Giochiamo con quello che abbiamo, ovvero l'equilibrio". Lo ha detto José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Feyenoord. Poi sul rinnovo di Smalling ha aggiunto: "Se sarà così è ottimo per la Roma e ottimo per Chris, secondo me è il matrimonio perfetto".

Parlando del momento dei due attaccanti, Belotti e Abraham, ha ribadito di non essere preoccupato perché "stanno benissimo e sono felici". Parlando invece delle similitudini tra questo Feyenoord e quello sconfitto a Tirana ha concluso: "Non sono capace di pensare a quel Feyenoord lì, anche se sembra una cosa permanente, ma non riesco a pensare così io. Quando arrivo a Trigoria la Conference League la vedo e mi fa ricordare che abbiamo giocato contro di loro, ma finisce lì". (ANSA).