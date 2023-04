Europa League, Juventus-Sporting in campo alle 21.00

Riparte la missione bianconera con rotta a Budapest, la Juventus si rimette sulla strada che porta alla finale di Europa League. L'aria della competizione fa particolarmente bene ai bianconeri: dopo l'esordio stentato con l'1-1 contro il Nantes, la formazione di Allegri non ha più sbagliato un colpo vincendo il ritorno contro i francesi e il doppio confronto con il Friburgo, con un totale di 6-0 tra gol segnati e gol subiti in tre gare. Ora sulla strada della Juve ci sarà una portoghese, lo Sporting Lisbona, e sono avversarie spesso indigeste. In stagione c'è stata la doppia sconfitta contro il Benfica che ha rappresentato l'uscita dalla competizione più importante, due anni fa la clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions contro il Porto. Di Maria e compagni proveranno ad invertire la tendenza, anche perché c'è da riscattare il passo falso di Roma contro la Lazio: i bianconeri hanno perso la quinta trasferta su 14 e non sono riusciti a sfruttare la giornata negativa di Inter, Milan e Atalanta per continuare la scalata in classifica. Ci si tornerà a pensare da venerdì, ora c'è la missione Europa e Allegri deve ancora capire se potrà contare su Vlahovic. Il serbo è tornato acciaccato dalla Capitale e la caviglia continua a dargli fastidio, è una corsa contro il tempo in vista del primo atto contro lo Sporting fissato per giovedì sera allo Stadium. Se non altro, però, il tecnico può sorridere per aver ritrovato Milik: il polacco ha già messo minuti nelle gambe tra Verona e Lazio dopo l'infortunio di quasi due mesi, i cinque gol in partitella rappresentano una candidatura importante, si giocherà il posto con Kean. L'altro volto del tandem offensivo sarà quello di Di Maria, che in Europa League si esalta e ha già firmato quattro gol in tre apparizioni. La Juve si aggrappa al campione del mondo per guadagnarsi il passaggio in semifinale e affrontare la vincente di Manchester United-Siviglia, mentre in panchina potrebbe ritrovare Pogba: il francese è vicino al nuovo rientro, il Polpo punta la convocazione. E spera che possa essere la parola 'fine' sul calvario cominciato a luglio 2022.