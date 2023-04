Calcio: Pioli, la storia del Milan è giocare in Champions

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "La storia del Milan è giocare in Champions: siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qua". A dirlo è Stefano Pioli, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe. L'allenatore rossonero, a poche ore dalla sfida con il Napoli per l'andata dei quarti di Champions, si focalizza sui francesi del suo Milan: "Maignan si è rivelato anche migliore di quanto pensassi: è uno sfinimento per l'allenatore perché è meticoloso, esigente e motivato. Kalulu è stato una gran sorpresa: non hai mai mollato, migliora sempre. E non è finita".

Pioli, sempre attraverso L'Equipe, rivolge poi parole di elogio per Giroud: "Sapevo che avremmo lavorato bene insieme: è un gran giocatore, di squadra, generoso, sempre positivo. Theo? Ha ancora un margine di miglioramento enorme, deve convincersene".

Per una vecchia conoscenza del calcio francese come Ibrahimovic, visti i suoi trascorsi al Psg, Pioli dice: "Non è un giocatore normale, è campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro. È stato un sostegno enorme anche per lo staff". (ANSA).