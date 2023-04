Calcio: Marca, Rudi Garcia esonerato dall'Al-Nassr di CR7

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Rudi García non è più il tecnico alla guida della squadra saudita dell'Al Nassr. Lo riporta Marca, secondo cui l'ex allenatore della Roma sarebbe stato esonerato per gli scarsi risultati dell'ultimo periodo e per il pessimo rapporto con lo spogliatoio, Cristiano Ronaldo compreso. Garcia era sbarcato in Arabia meno di un anno fa, prendendo il posto di Miguel Ángel Russo.

Un pareggio con Al-Fayha (0-0) nell'ultimo fine settimana e la sconfitta (1-0) di inizio marzo con Al-Ittihad che ora è in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla squadra di Ronaldo avrebbe convinto i dirigenti a cambiare guida tecnica.

L'Al-Nassr è stato sconfitto anche nelle semifinali di Supercoppa. (ANSA).