Calcio: Conference; Italiano, Con il Poznan un altro esame

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - ''Ci dispiace non aver centrato il record delle 10 vittorie di fila ma ora concentriamoci sulla Conference League a cui teniamo molto. Ci aspetta una gara difficile ma cercheremo di creare le giuste condizioni pensando anche alla partita di ritorno''. Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con il Lech Poznan valida per l'andata dei quarti di Conference. ''Affrontiamo una squadra che in casa è molto temibile, non ha mai perso ed è trascinata di continuo dai suoi tifosi - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Comunque l'abbiamo studiata, loro partiranno forte e noi dovremo rispondere e controbattere con grande attenzione. Per noi sarà un altro esame, l'ennesimo in questa stagione, cercheremo di farci trovare pronti anche stavolta''. 25 i convocati, gli unici assenti sono lo squalificato Martinez Quarta e l'infortunato Sirigu. (ANSA).