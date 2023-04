Champions: Milan; Theo, col tifo di San Siro giocheremo in 12

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Theo Hernandez sa che il Milan, domani contro il Napoli, avrà un piccolo vantaggio: "Siamo a San Siro, siamo in 12. Questo grazie ai nostri tifosi". L'aspetto emotivo della gara di domani ha il suo peso, tanto che il difensore francese sente la responsabilità di motivare anche i suoi compagni di squadra. Lui e Giroud, che hanno vissuto un Campionato del mondo sino in finale, sanno come si approcciano gare così delicate: "Siamo giocatori importanti in questo Milan, dobbiamo parlare ai compagni per scendere in campo al massimo.

Dopo aver perso il Mondiale stavo un po' male, tutti i giocatori vogliono vincere: ma ora sto tornando quel che ero e la Champions è la cosa più importante che abbiamo". (ANSA).