Snowboard:Red Bull Hammers with Homies Campiglio al team Destroy

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un evento di snowboard unico nel suo genere, questo è Red Bull Hammers with Homies, ovvero un format che premia il gioco di squadra, la creatività e l'esecuzione di ogni team in gara.

Lo scorso weekend Madonna di Campiglio è stata il teatro della gara internazionale che si ispira alle origini dello snowboard.

Lo spettacolare Ursus Snowpark ha visto competere tra loro 16 team provenienti da Europa e Stati Uniti. Avvincente e originale il format: terminata la Jam Session di qualifica, infatti, si sono sfidate le 8 migliori crew che, dopo essere state combinate in un pannello di KO-System, si sono affrontate in un avvincente knockout ad eliminazione diretta. A vincere Red Bull Hammers with Homies 2023 è stato il team Destroy, composto da Leo Framarin, Loris Framarin e Nicola Liviero. A fare la differenza sono state soprattutto la loro creatività e le esecuzioni impeccabili, ma anche il pieno rispetto dei valori dello snowboard delle origini, ovvero il puro divertimento e la sana amicizia. In finale i giovani snowboarder hanno avuto la meglio sul team Shred Lordz (composto da Fynn Bullock, Glen Ironside e Joshua Robertsson-Hahn). L'evento clou è stato anticipato il sabato da due appuntamenti che hanno portato tantissimi giovani ai piedi del Grostè, la cima più imponente delle Dolomiti del Brenta: la Rail Jam, che ha visto trionfare anche qui il team Destroy dei fratelli Framarin e Liviero, e il dj set di Salmo.

L'artista sardo, uno dei volti principali della scena rap italiana, ha mandato in delirio le migliaia di fan presenti.

Salmo sarà anche uno dei grandi protagonisti della seconda edizione del Red Bull 64 Bars Live, confermato a Scampia il 7 ottobre 2023. "Alla sua terza edizione Red Bull Hammers with Homies non solo riconferma il successo dello scorso anno ma lo raddoppia. Un vero e proprio festival dello snowboard, durante il quale tutta la community internazionale si ritrova per condividere una passione comune. Grazie a chi ha permesso tutto ciò, compresa l'Apt Campiglio Dolomiti per aver messo a disposizione la location perfetta, grazie alla sua anima sempre più freestyle" ha dichiarato Marco Sampaoli, direttore dell'evento. (ANSA).