Argentina: Retegui ancora a segno, Tigre pareggia

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Mateo Retegui continua a segnare nel campionato argentino. Il centravanti della nazionale italiana ha 'colpito' anche oggi, trasformando al 32' il rigore concesso alla sua squadra, il Tigre, nella partita sul campo del Godoy Cruz. In precedenza la squadra di casa era andata in vantaggio al 5', con Lopez, e il risultato non è più cambiato, così il match è finito 1-1. (ANSA).