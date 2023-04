Tottenham-Brighton: lite Stellini-De Zerbi, espulsi

(ANSA) - LONDRA, 08 APR - E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2-1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è successo fra i due tecnici Cristian Stellini e Roberto De Zerbi. I due si erano già salutati molto freddamente prima dell'inizio della partita, e anzi avevano dato l'impressione di bisticciare (davanti alle telecamere) con De Zerbi che puntava ripetutamente il dito contro il collega. Poi la situazione è degenerata al 14' del secondo tempo quando, dopo un gol non concesso ai 'Seagulls' dal Var e successiva lite particolarmente animata fra le due panchine, l'arbitro Attwell ha mostrato il cartellino rosso sia ad un incredulo Stellini che a De Zerbi, il quale ha ignorato le rimostranze dell'altro.

"Non voglio parlare di quello che è successo tra di noi ma solo della mia squadra e della nostra vittoria - ha poi detto Stellini alla Bbc -. Non mi piace essere coinvolto quando c'è una rissa o i toni sono troppo aggressivi. Cerco di fare il mio lavoro: io sono Cristian Stellini, l'allenatore del Tottenham ed è l'unica cosa di cui voglio parlare. Per me non è successo niente. Io sono una persona amichevole, il calcio è uno sport divertente e scene come questa deludono chi lo guarda. Io voglio divertirmi e combattere per la mia squadra". Poco loquace, sempre con la Bbc, De Zerbi: "Sono abituato a rispettare tutti e voglio che ci sia lo stesso rispetto nei miei confronti".

Fra le altre partite di oggi della 30/a giornata spicca il successo esterno del Manchester City, per 3-1, sul Southampton (a segno Grealish e due volte Haaland), mentre comincia male la seconda avventura di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea: i Blues hanno perso 1-0 sul campo del Wolverhampton. Vince 2-0 lo United sull'Everton. Dpomani big match Liverpool-Arsenal.

(ANSA).