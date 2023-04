Serie A: Torino-Roma 0-1, Verona-Sassuolo 2-1

Serie A, Torino-Roma 0-1 - LA CRONACA

Verona-Sassuolo 2-1 - LA CRONACA



Rigore Dybala e 3/o posto, Mou batte Juric 1-0 - Serviva una vittoria in trasferta alla Roma per issarsi in zona Champions. I giallorossi la ritrovano a Torino dopo oltre due mesi di astinenza lontano da casa, a Mourinho basta un rigore di Dybala in apertura di gara per centrare il terzo posto. La sua squadra sfrutta al meglio il doppio passo falso delle due milanesi. Il Toro, invece, si ferma di nuovo e perde ancora in casa dopo il tonfo contro il Napoli. Juric e Mourinho riservano sorprese entrambi nel reparto avanzato: il croato sceglie Miranchuk e non Vlasic per affiancare Radonjic alle spalle di Sanabria, il portoghese preferisce giocare senza Abraham e senza il grande ex Belotti, puntando su Solbakken. "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare", è il testo dello striscione esposto al secondo anello della curva Maratona contro il Gallo, al primo ritorno da avversario. Pellegrini non è al meglio e comincia dalla panchina, in mezzo al campo ci sono Cristante e Wijnaldum. Novità anche in difesa, Ibanez è lasciato fuori e c'è Llorente a comporre il terzetto insieme a Mancini e Smalling. Juric decide di lanciare il 2004 Gineitis, alla seconda da titolare in serie A, al posto di Linetty nella mediana con Ricci, per il resto è la stessa formazione che ha pareggiato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La sfida dei granata, però, parte subito in salita: il tiro di Zalewski è intercettato da Schuurs con un braccio troppo largo, Dybala trasforma il rigore con una conclusione centrale e la Roma è già avanti dopo otto minuti. Colpito a freddo, il Toro prova a riorganizzarsi e cerca di colpire con qualche tiro da fuori area, ma i tentativi di Rodriguez e Ricci vengono respinti dalla formazione giallorossa che si chiude bene e non lascia spazi. Rui Patricio conclude il primo tempo senza mai sporcarsi i guanti, segno che la sua difesa lavora bene e la squadra di Juric non punge particolarmente. Il croato sceglie però di non fare cambi durante l'intervallo, anche Mourinho ripropone lo stesso undici per la ripresa. I padroni di casa sembrano più convinti, per respingere il colpo di testa di Miranchuk su cross di Rodriguez serve una gran parata di Rui Patricio. All'ora di gioco Juric stravolge il suo Toro con tre cambi in un solo slot: Djdiji, Vlasic e Pellegri sostituiscono Gravillon, Ricci e Sanabria. Mourinho risponde con Pellegrini, al 73' Solbakken alza bandiera bianca per un problema alla spalla ed entra Matic. I granata cambiano modulo a dieci minuti dalla fine, con gli ingressi di Lazaro e Karamoh per Buongiorno e Karamoh si passa alla difesa a quattro ma a trazione offensiva. Tra una Roma che tatticamente è perfetta e un Toro che fa girare lentamente il pallone non succede quasi nulla, ci prova soltanto Pellegri ma la sua conclusione è deviata in corner da Smalling. Al triplice fischio esulta Mourinho, che in un colpo solo supera Inter e Milan e si porta al terzo posto della classifica, in piena lotta per la Champions. Juric, invece, arriva a tre partite consecutive senza successi: la sua squadra non vince dallo scorso 12 marzo, Buongiorno e compagni scivolano così nella parte destra ed escono definitivamente dalla corsa all'Europa.