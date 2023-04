Lazio: Sarri, il fallo di Milinkovic? Juve doveva finire in nove

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Il gol di Milinkovic viziato da un fallo su Alex Sandro? La mia impressione è che si sarebbe potuto fischiare fallo, ma anche che la Juve avrebbe potuto finire in nove per il fallo da rosso nel primo tempo di Locatelli e per il doppio giallo a Cuadrado". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn dopo il successo sui bianconeri.

Ora i biancocelesti hanno sette lunghezze di vantaggio sulla quinta, un bel viatico per arrivare in Champions: "I punti sembrano tanti, ma in realtà in palio ce ne sono ancora 27 e abbiamo sfide durissime. Non è facile adesso e non era impossibile mesi fa". (ANSA).