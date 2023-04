Feralpisalò promossa in serie B, è la prima volta

(ANSA) - ROMA, 08 APR - La FeralpiSalò è promossa per la prima volta nella sua storia in Serie B. I 'Leoni del Garda' battendo oggi per 1-0 la Triestina hanno ottenuto la matematica certezza di giocare nella serie cadetta nella stagione 2023-'24.

Infatti con due giornate del girone A di Serie C ancora da giocare i gardesani hanno un vantaggio di 7 punti sul Lecco secondo in classifica e quindi non possono più essere raggiunti o superati.

Intanto al club lombardo arrivano le congratulazioni del presidente della Lega Pro Matteo Marani. "La vittoria della Feralpisalò dimostra capacità di grande organizzazione - le sue parole -. Ai meriti per la bella vittoria ottenuta sul campo si devono aggiungere quelli della perfetta organizzazione societaria. I miei complimenti vanno al presidente Giuseppe Pasini, un grande industriale che ha dato e sta dando molto al calcio. Andrò volentieri al 'Turina' per consegnare la Coppa, simbolo della meritata vittoria ottenuta alla FeralpiSalò".

