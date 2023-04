Calcio: Udinese; Sottil "pareggio giusto, rigore c'era"

(ANSA) - UDINE, 08 APR - "Credo che complessivamente il pareggio sia il risultato più giusto. Abbiamo fatto molto meglio noi nel primo tempo e abbiamo subito nella ripresa, trovando la rete su un rigore che c'era: Nestorovski è stato tamponato. Non vorrei che sfuggisse che si tratta del primo rigore a nostro favore in 29 giornate di campionato". Lo ha detto Andrea Sottil in conferenza stampa dopo il 2-2 casalingo con il Monza.

"Pafundi sta crescendo - ha aggiunto - è un patrimonio della società e gioca di più perchè se lo sta meritando giorno dopo giorno. Non regalo nulla a nessuno e non guardo la carta di identità per fare la formazione: se gioca è perchè si è conquistato la fiducia con l'applicazione e le sue giocate".

(ANSA).