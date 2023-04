Calcio: Monza e Udinese 2-2, il pari nel recupero

(ANSA) - UDINE, 08 APR - Le medio piccole restano un tabù per l'Udinese alla Dacia Arena: finisce in pari - che sta stretto agli ospiti - il lunch match della vigilia di Pasqua e lo stadio friulano si conferma trappola per le grandi ma non per le formazioni meno blasonate, che i bianconeri non riescono a superare da un anno esatto. Gli ospiti recriminano sul rigore del pareggio, al 91', giudicando veniale - e cercata - la spinta che ha portato alla massima punizione che ha fissato il risultato sul 2-2.

Il vantaggio friulano nel primo tempo con Wallace, poi nella ripresa prima Colpani e poi Rovella, su assist di Sensi, portano avanti il Monza. Una spinta di Petagna in area su Nestirovsky vale il penalty, che Beto realizza. (ANSA).