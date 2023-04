Serie A: Salernitana-Inter 1-1. Pari beffa di Candreva al 90'

Salernitana-Inter 1-1 CRONACA nel match che ha aperto la 29esima giornata del campionato di Serie A

I GOL

Al 90' SALERNITANA-Inter 1-1 Gol di Candreva. L'ex nerazzurro scarica in rete dalla distanza forse per un cross sbagliato. Beffato il portiere Onana



Al 6' Salernitana-INTER 0-1 Gol di Gosens. Verticalizzazione di Asslani per Lukaku, spizzata del belga per Gosens che davanti a Ochoa insacca e firma il vantaggio. Cambia il parziale all'Arechi



