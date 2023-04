Psg in crisi, Galtier "dobbiamo uscire da questa spirale"

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - "Dobbiamo uscire da questa spirale.

C'è in palio l'undicesimo titolo per il Paris Saint-Germain".

Dopo le due sconfitte consecutive dei parigini, che hanno permesso al Lens ed al Marsiglia di riavvicinarsi a -6 dalla vetta, Christophe Galtier riconosce la sua "parte di responsabilità" e si prepara ad affrontare il Nizza (senza l'infortunato Verratti) in un match che può valere il titolo di Francia. Secondo diversi media, il futuro del tecnico sarebbe legato a questa partita ed a quella contro il Lens del 15 aprile.

A Nizza "dobbiamo essere molto più bravi di quanto abbiamo fatto ultimamente, con un po' più di iniziativa, molto più impegno e tanto equilibrio. Prendiamo troppi gol", ha ammesso il tecnico parigino, ancora privo di Neymar e Kimpembe, mentre si spera di recuperare Sergio Ramos per riequilibrare la difesa con Danilo Pereira e Marquinhos.

All'allenamento di oggi erano presenti anche Nasser Al-Khelaifi e il consigliere sportivo Luis Campos. "Il presidente ha parlato con tutti questa mattina, non solo con i giocatori. Se mi preoccupa? Certo, dimostra che non possiamo continuare in questa situazione", ha concluso Galtier. (ANSA).