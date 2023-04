Milan: rinnovo Leao, ipotesi di svolta dalla Francia

La svolta sul rinnovo contrattuale tra Rafa Leao e il Milan potrebbe arrivare dal Lilla. È questo lo scenario avanzato dal quotidiano portoghese Record, secondo cui il club francese dovrebbe farsi carico del debito che l'attaccante ha con lo Sporting Lisbona, dopo la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018. Una situazione per cui, nel maggio dello scorso anno, il Tribunale di Milano stabilì che il giocatore avrebbe dovuto risarcire il club lusitano, nonostante il Tas avesse in precedenza attribuito al Lilla l'onere di pagare lo Sporting. Dopo l'addio di Leao ai biancoverdi, avvenuto tre anni prima senza motivazioni di giusta causa. Si parla di cifre di poco sopra i 20 milioni di euro (16,5 iniziali più gli interessi maturati), che hanno finito per appesantire anche le questioni economiche relative all'attuale rinnovo con il Milan.