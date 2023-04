Calcio: Verratti infortunato, salta match col Nizza

(ANSA) - PARIGI, 07 APR - Marco Verratti salta la 30ma giornata di Ligue 1. Domani il centrocampista del Paris Saint-Germain non giocherà contro il Nizza, a causa di un "infortunio muscolare", ha dichiarato il club in un bollettino medico. Toccato duro nella gara persa domenica contro l'Olympique Lione, Verratti resterà "in cura per un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro", si legge nel comunicato, precisando che tra quattro giorni verrà realizzato un nuovo punto. Juan Bernat resterà "in cura" anche oggi "per una contusione alla caviglia destra" e sembra indisponibile per il match di Nizza, decisivo nella corsa al titolo di campione di Francia, riapertasi dopo le due sconfitte del PSG contro Rennes e Lione. (ANSA).