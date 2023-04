Calcio: Juric "Roma grande squadra, serve un Torino perfetto"

(ANSA) - TORINO, 07 APR - "Loro sono una grande squadra, alla Roma basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati: dovremo essere perfetti". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta così la sfida di domani pomeriggio contro i giallorossi. Sarà il primo ritorno di Belotti da avversario a Torino: "Mi è spiaciuto per come si è lasciato, il rapporto con i tifosi è diverso da quello con la società - aggiunge l'allenatore - ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, è un ragazzo perbene con il cuore d'oro".

In questi giorni si è parlato tanto di razzismo dopo i fatti di Juventus-Inter: "L'Italia non è un paese razzista, anche se ci sono delle situazioni non belle - la riflessione del croato - e anche questa volta si è fatto veramente poco con le punizioni: ogni tanto accadono cose brutte, ma anche noi stranieri dovremmo avere una maggiore apertura verso il paese che ci ospita".

