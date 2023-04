Calcio: Fiorentina; Italiano, non vogliamo fermarci

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - "Ormai siamo abituati ad avere tanti impegni, siamo sempre pronti a ripartire perché anche in campionato non intendiamo fermarci". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara di domani al Franchi con lo Spezia contro cui la Fiorentina andrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo per gioire, ci aspetta un'altra partita importante per cercare di risalire in classifica e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi - ha proseguito al tecnico viola, ex di turno, parlando al solito ai canali del club - Comunque ho tutto il gruppo a disposizione e ruoterò qualcosa in formazione convinto che chiunque scenderà in campo darà come sempre tutto per la maglia". (ANSA).