Spalletti, clima che c'è con tifosi non ci aiuta

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - "Il clima che è venuto fuori sicuramente non ci aiuta. Quanto può pesare o meno non lo so quantificare ma noi dobbiamo essere disposti a tutto, fino a corrodere noi stessi, per arrivare al raggiungimento di questo traguardo. Senza tifosi non possiamo stare ma quelli che vogliono far casino devono stare a casa". Luciano Spalletti ha le idee chiare sul clima che si respira intorno al Napoli dopo le contestazioni da parte di una minoranza di tifosi delle curve registrate in occasione della gara con il Milan. (ANSA).