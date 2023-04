Serie A: Salernitana-Inter

Salernitana-Inter in campo alle 17 per il match che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A

La Salernitana ha effettuato la seduta di rifinitura in vista del match contro l'Inter. Ai box Fazio, Mazzocchi e Crnigoj; in dubbio Maggiore. Sousa, in ogni caso, dovrebbe confermare l'undici iniziale schierato a La Spezia.

Simone Inzaghi valuta il turnover per la sfida contro la Salernitana. Il tecnico dell'Inter guarda soprattutto alla prossima gara di andata dei quarti di Champions League contro il Benfica: possibile quindi spazio a De Vrij, Asllani e Bellanova, anche se il dubbio verrà sciolto solo all'ultimo e non è da escludersi che alla fine Inzaghi possa affidarsi ai suoi titolari, vista comunque l'importanza della gara. In attacco invece dovrebbe rivedersi Romelu Lukaku, pronto a partire dal 1': insieme a lui il favorito è Lautaro Martinez, ma anche Dzeko e Correa si candidanoper una maglia dall'inizio.

