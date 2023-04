Serie A: Fiorentina Monza

Fiorentina-Spezia in campo alle 14,30 di sabato 8 aprile il match della 29esima giornata di campionato

LA CLASSIFICA DI SERIE A



IL PROGRAMMA DELLA 29ESIMA GIORNATA

LA VIGILIA

"Ormai siamo abituati ad avere tanti impegni, siamo sempre pronti a ripartire perché anche in campionato non intendiamo fermarci". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara al Franchi con lo Spezia contro cui la Fiorentina andrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo per gioire, ci aspetta un'altra partita importante per cercare di risalire in classifica e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi - ha proseguito al tecnico viola, ex di turno, parlando al solito ai canali del club - Comunque ho tutto il gruppo a disposizione e ruoterò qualcosa in formazione convinto che chiunque scenderà in campo darà come sempre tutto per la maglia".

Lo Spezia si presenta a Firenze con otto assenti. A Moutinho, che ha già chiuso la stagione, si aggiungono Agudelo per un problema a un tendine, Beck per una microfrattura, Caldara che ha ricevuto una botta, Sala e Kovalenko influenzati, Zovko e Holm per problemi muscolari. Ma il tecnico Leonardo Semplici, tifoso viola per sua stessa ammissione, ritrova Nzola dopo la squalifica e medita se schierare un tridente ultraoffensivo con Maldini e Shomurodov, tra i migliori contro la Salernitana. Arruolabile per la panchina Reca, che ieri ha svolto il primo allenamento dopo tre settimane di stop. Verso un ruolo da titolare il fresco e Zurkowski. Almeno 500 i tifosi bianchi attesi al Franchi.

