Coppa Italia: 3 giornate a Cuadrado,1 a Lukaku

In relazione alle partite delle semifinali di Coppa Italia il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per tre giornate Juan Cuadrado della Juventus. Un giornata è invece il provvedimento a carico degli interisti Romelu Lukaku e, "sentito il direttore di gara", Samir Handanovic.

Per "beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale" nei confronti di Lukaku, la Juventus dovrà giocare un turno con il primo anello del settore denominato "Tribuna Sud" privo di spettatori.

Un turno di stop anche per Aiwu della Cremonese, espulso per il 'mani' volontario ieri contro la Fiorentina.