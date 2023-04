Classifica Fifa: l'Argentina al n.1 dopo 6 anni, Italia ottava

Per la prima volta negli ultimi sei anni l'Argentina è al numero uno del ranking Fifa, che la federazione calcistica mondial ha diffuso. L'Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha scalzato dalla vetta i grandi rivali del Brasile, sconfitti dal Marocco nell'amichevole di fine marzo. La Seleçao,affidata provvisoriamente al ct 'ad interim' Ramon Menezes, è scesa al terzo posto, scavalcata dalla Francia che sale di una posizione e ora è seconda. L'Italia di Roberto Mancini, che non ha disputato i Mondiali in Qatar, è all'ottavo posto, dietro anche a Belgio (4/o), Inghilterra (5/a), Olanda (6/a) e Croazia (7/a). Completano il quadro delle prime dieci il Portogallo che è nono e la Spagna, decima. Il Marocco grande sorpresa dei Mondiali in Qatar, dove ha raggiunto le semifinali, è all'11/o posto. Sono africane anche le due nazionali che hanno fatto rispettivamente i maggiori progressi e perso più posizioni. Infatti la Repubblica Centroafricana è passata dal 132/o al 122/o posto, mentre il Camerun è sceso di 9 e ora è 42/o.