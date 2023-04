Calcio: Salernitana; Sousa, inchiesta? Non ne abbiamo parlato

(ANSA) - SALERNO, 06 APR - "Con la squadra non ne abbiamo parlato, anche perché non è una cosa che possiamo controllare.

Non ho sentito nemmeno che i ragazzi ne hanno parlato, abbiamo lavorato solo sulla strategia e sui momenti specifici del gioco per preparare la partita di domani contro l'Inter. Io e il direttore ne abbiamo parlato, De Sanctis mi ha messo al corrente ma senza nessuna preoccupazione". Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se l'inchiesta legata alle plusvalenze possa avere ripercussioni anche sulla tranquillità del gruppo. (ANSA).