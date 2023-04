Calcio: Pioli, Leao vuole la sinistra? Mi disse il contrario

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Alla vigilia della partita con l'Empoli, in programma venerdì alle 21 allo stadio Meazza, Stefano Pioli riprende le parole di Rafael Leao, che ai microfoni della tv americana Cbs Sports Golazo, aveva dichiarato di preferire "il 4-2-3-1 e di partire sulla sinistra". "A me aveva detto esattamente la cosa contraria", spiega Pioli accennando a un'espressione divertita. "Parliamo di un ragazzo molto giovane, l'importante è che stia bene e che giochi con il sorriso. Non deve essere ansioso", ha detto il tecnico rossonero. (ANSA).