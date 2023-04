L'Al Hilal avrebbe offerto a Messi 400 milioni l'anno

"Cosa si può fare con 400 milioni?" Se lo chiede il quotidiano sportivo argentino 'Olé' dopo che i media del paese con la nazionale campione del mondo hanno diffuso la notizia dell'offerta monstre recapitata dal club saudita dell'Al Hilal a Lionel Messi, che è appunto di 400 milioni all'anno per un accordo almeno biennale. La Pulce è in scadenza di contratto con il Psg, e il club non sembra intenzionato a fare un'offerta concreta di rinnovo, così mentre si moltiplicano le voci di un possibile ritorno di Leo al Barcellona o di uno sbarco nella Mls nordamericana, nell'Inter Miami, è arrivata la proposta proveniente dall'Arabia Saudita, del cui ente del turismo il n.10 dell'Argentina è testimonial. Curiosamente, questo è un ruolo ricoperto anche da Cristiano Ronaldo, che nella lega saudita è già andato visto che gioca nell'Al Nassr.

I giornali argentini precisano comunque che Messi sarebbe ancora indeciso, in quanto desideroso di giocare la Champions ancora per un anno e perché vorrebbe giocare con la nazionale la prossima Coppa America e ritiene che per prepararsi al meglio sarebbe il caso di rimanere altri dodici mesi in Europa. Nell'Aal Hilal, invece, il 7 volte Pallone d'oro troverebbe come allenatore il connazionale Ramon Diaz. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente degli sviluppi, e se ne saprà di più.