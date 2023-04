Spunta un magnate brasiliano per comprare il Livorno

Il presidente del Livorno calcio, Paolo Toccafondi, venerdì 7 aprile alle 14.30, terrà una conferenza stampa allo stadio Armando Picchi per fare il punto sulla vicenda della probabile cessione della società amaranto di cui si discute in questi giorni anche sui media locali. Secondo quanto appreso, la questione si dovrebbe definire in queste ore e dai rumors sempre più insistenti pare che il finanziere Joel Esciua, di origine brasiliana, sia interessato all'acquisto del Livorno ed avrebbe fatto un'offerta a Toccafondi. Attualmente la società amaranto, che ha avuto anche importanti trascorsi in serie A, milita in serie D.