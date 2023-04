Serie A: Di Bello arbitra Lazio-Juve, Lecce-Napoli a Manganiello

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere la partita Lazio-Juventus, big match della 29/a giornata di Serie A, in programma sabato 8 aprile alle 20.45. Sarà invece Manganiello di Pinerolo ad arbitrare Lecce-Napoli, venerdì 7 alle 19, mentre Salernitana-Inter, in programma lo stesso giorno alle 17, è stata affidata a Fabbri di Ravenna. Sempre venerdì si giocherà, alle 21, anche Milan-Empoli, che sarà arbitrata da Marcenaro di Genova. E' stato invece designato Colombo di Bergamo per Torino-Roma, sabato alle 18.30. Queste le altre designazioni: Udinese-Monza: Massimi di Termoli; Fiorentina-Spezia: Dionisi dell'Aquila; Atalanta-Bologna: Orsato di Schio). Sampdoria-Cremonese: Doveri di Roma; Verona-Sassuolo: Fourneau di Roma.

Questi gli arbitri (più assistenti, quarti ufficiali, var e avar) che dirigeranno le partite della 29/a giornata



Salernitana-Inter (venerdì 7, ore 17.00): Fabbri di Ravenna (Bresmes-Galetto/Ayroldi; Nasca-Longo S.).



Lecce-Napoli (venerdì ore 19.00): Manganiello di Pinerolo (Tegoni-Vecchi/Camplone; Marini-Chiffi).



Milan-Empoli (venerdì ore 21.00): Marcenaro di Genova (Mondin-De Meo/Rapuano; Valeri-Di Martino).



Udinese-Monza (sabato 8, ore 12.30): Massimi di Termoli (Cipressa-Trinchieri/Minelli; Chiffi-Gariglio).



Fiorentina-Spezia (sabato ore 14.30): Dionisi dell'Aquila (Tolfo-Gualtieri C./Meraviglia; Aureliano-Muto).



Atalanta-Bologna (sabato ore 16.30): Orsato di Schio (Preti-Affatato/Gualtieri M.; Massa-Maggioni).



Sampdoria-Cremonese (sabato ore 16.30): Doveri di Roma (Carbone-Giallatini/Marchetti; Di Paolo-Paganessi).



Verona-Sassuolo (sabato ore 18.30): Fourneau di Roma (Meli-Niedda/Perenzoni; Di Martino-Valeri).



Torino-Roma (sabato ore 18.30): Colombo di Bergamo (Passeri-Costanzo/Mariani; Mazzoleni-Abbattista).



Lazio-Juventus (sabato ore 20.45): Di Bello di Brindisi (Cecconi-Bercigli/Giua; Irrati-Zufferli).